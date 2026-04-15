Eleitorado com mais de 60 anos cresce 74% e pode influenciar eleições no Brasil

O número de eleitores brasileiros com mais de 60 anos aumentou significativamente nos últimos 16 anos, segundo levantamento da Nexus-Pesquisa e Inteligência de Dados, com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O grupo, conhecido como Geração Prateada, cresceu 74% entre 2010 e março de 2026, passando de 20,8 milhões para 36,2 milhões de pessoas aptas a votar.

Enquanto o eleitorado total do país cresceu 15% no mesmo período, o avanço entre os idosos foi cinco vezes maior. Até o momento da pesquisa, o Brasil contava com 156,2 milhões de eleitores registrados para as próximas eleições, número que pode aumentar até o fim do prazo de cadastro, em 6 de maio.

Segundo a Nexus, a participação desse público pode ser decisiva em disputas eleitorais acirradas. O CEO da empresa, Marcelo Tokarski, destacou que a diferença de votos entre candidatos na eleição presidencial de 2022 foi inferior a 2 milhões, o que torna o voto dos eleitores com mais de 60 anos ainda mais relevante.

Atualmente, um em cada quatro eleitores brasileiros pertence à faixa etária acima de 60 anos, representando 23,2% dos votantes. O crescimento acompanha o aumento da longevidade e o envelhecimento da população, que passou de 7% para 16% em três décadas.

Os índices de abstenção entre os maiores de 60 anos vêm caindo: eram 37,1% em 2014, 36,4% em 2018 e 34,5% em 2022. Entre os eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, a abstenção também diminuiu, chegando a 58,9% em 2022.

Além do aumento no número de eleitores idosos, também cresce a participação desse grupo como candidatos. Nas eleições de 2024, mais de 70 mil pessoas com 60 anos ou mais se candidataram, o que representa 15% do total de candidaturas, o maior índice desde 1998.

Esses dados reforçam a importância da Geração Prateada no cenário político brasileiro, tanto no eleitorado quanto nas candidaturas, com potencial para influenciar resultados em pleitos futuros.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br