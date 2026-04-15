Home / Destaques / Novo Plano Nacional de Educação traz avanços e metas para o ensino brasileiro

Novo Plano Nacional de Educação traz avanços e metas para o ensino brasileiro

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 15 de abril de 2026 9:09

Especialistas do setor educacional destacam que o novo Plano Nacional de Educação (PNE), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (14), representa um avanço significativo para o Brasil.

Felipe Proto, vice-presidente de educação da Fundação Lemann, ressaltou que o PNE reafirma a educação como prioridade nacional e renova as expectativas para o futuro do ensino no país. Ele enfatizou que a implementação eficiente das metas será essencial para transformar objetivos em resultados concretos e reduzir desigualdades regionais.

O gerente de Articulação, Advocacy, Monitoramento e Avaliação do Itaú Educação e Trabalho, Diogo Jamra, pontuou que o plano fortalece a educação profissional e tecnológica como eixo estratégico. Entre as metas, destaca-se a proposta de alcançar 50% dos estudantes do ensino médio matriculados em cursos integrados à educação profissional, considerada desafiadora, mas possível.

Jamra também avaliou positivamente a criação de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, que deve garantir padrões de aprendizagem e qualidade na formação dos estudantes.

Tiago Bossi, presidente da Associação Brasileira de Sistema de Ensino e Plataformas Educacionais (Abraspe), classificou o plano como inovador, principalmente por trazer metas claras relacionadas à qualidade, educação digital e ensino em tempo integral. Ele destacou a importância de ampliar investimentos e de debater temas como inteligência artificial e personalização do ensino, alinhando-os às demandas atuais.

Os especialistas concordam que o principal desafio agora é a execução das propostas, que depende de colaboração entre União, estados e municípios, além de abertura à inovação no setor educacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Seleção feminina do Brasil vence Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series ...
15 de abril de 2026
Senador apresenta parecer favorável à indicação de Jorge Messias ...
14 de abril de 2026
Nova presidente do INSS anuncia medidas para agilizar atendimento ...
14 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress