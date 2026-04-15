Novo Plano Nacional de Educação traz avanços e metas para o ensino brasileiro

Especialistas do setor educacional destacam que o novo Plano Nacional de Educação (PNE), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (14), representa um avanço significativo para o Brasil.

Felipe Proto, vice-presidente de educação da Fundação Lemann, ressaltou que o PNE reafirma a educação como prioridade nacional e renova as expectativas para o futuro do ensino no país. Ele enfatizou que a implementação eficiente das metas será essencial para transformar objetivos em resultados concretos e reduzir desigualdades regionais.

O gerente de Articulação, Advocacy, Monitoramento e Avaliação do Itaú Educação e Trabalho, Diogo Jamra, pontuou que o plano fortalece a educação profissional e tecnológica como eixo estratégico. Entre as metas, destaca-se a proposta de alcançar 50% dos estudantes do ensino médio matriculados em cursos integrados à educação profissional, considerada desafiadora, mas possível.

Jamra também avaliou positivamente a criação de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, que deve garantir padrões de aprendizagem e qualidade na formação dos estudantes.

Tiago Bossi, presidente da Associação Brasileira de Sistema de Ensino e Plataformas Educacionais (Abraspe), classificou o plano como inovador, principalmente por trazer metas claras relacionadas à qualidade, educação digital e ensino em tempo integral. Ele destacou a importância de ampliar investimentos e de debater temas como inteligência artificial e personalização do ensino, alinhando-os às demandas atuais.

Os especialistas concordam que o principal desafio agora é a execução das propostas, que depende de colaboração entre União, estados e municípios, além de abertura à inovação no setor educacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br