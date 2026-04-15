Prefeitura de Londrina apresenta proposta da LDO 2027 em audiência pública

A Prefeitura de Londrina realizou, na tarde de terça-feira (14), uma audiência pública para apresentar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT), ocorreu no auditório da Prefeitura e também foi transmitido ao vivo pelo canal da Escola de Governo no YouTube.

A LDO é um dos principais instrumentos de planejamento financeiro do município, servindo de elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela define as metas, prioridades e critérios para a elaboração do orçamento do próximo exercício, orientando a execução das despesas e receitas públicas.

Durante a audiência, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcos Rambalducci, destacou que a LDO estabelece as regras e prioridades para a construção do orçamento anual, promovendo transparência e responsabilidade fiscal. Segundo ele, o orçamento deve ser compatível com a capacidade real de arrecadação do município, garantindo equilíbrio entre receitas e despesas.

O projeto da LDO de 2027 é composto por 82 artigos e anexos, que abrangem metas fiscais, riscos financeiros, obras em andamento, avaliação do plano de previdência e autorizações para despesas de pessoal. Entre os eixos estratégicos definidos estão Saúde e Bem-Estar, Educação e Promoção Cultural, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, Gestão Inteligente e Meio Ambiente.

As projeções financeiras para 2027 indicam receitas e despesas estimadas em R$ 4,4 bilhões com operações intraorçamentárias e R$ 3,8 bilhões sem essas operações, valores líquidos de renúncias, descontos e FUNDEB.

Ao final da audiência, os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre o projeto. O texto da LDO será protocolado na Câmara Municipal nesta quarta-feira (15), onde será analisado e votado pelos vereadores antes do recesso legislativo. Após aprovação, a proposta segue para sanção do prefeito Tiago Amaral.

O evento contou com a presença de cerca de 50 servidores e representantes de diversas secretarias municipais, incluindo o secretário de Recursos Humanos, Rodrigo Souza.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br