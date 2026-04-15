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Seleção feminina do Brasil vence Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series em Cuiabá

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 15 de abril de 2026 2:59

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou uma vitória expressiva sobre a equipe de Zâmbia, vencendo por 6 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, durante a segunda rodada do Fifa Series. O torneio amistoso, promovido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), reúne seleções de diferentes continentes e ocorre pela primeira vez na categoria feminina.

O Brasil chegou ao segundo triunfo consecutivo na competição, após ter superado a Coreia do Sul por 5 a 0 na estreia. Além das brasileiras, participam dos jogos em Cuiabá as seleções da Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. O próximo compromisso da equipe nacional será contra o Canadá, no sábado (18), às 22h30, pelo horário de Brasília.

A partida desta quarta-feira (15) teve um momento decisivo logo aos 26 minutos do primeiro tempo, quando a goleira de Zâmbia, Nali, foi expulsa. Pouco depois, Yasmim abriu o placar para o Brasil em cobrança de falta. No início do segundo tempo, Tainá Maranhão ampliou após cruzamento de Gabi Portilho. Zâmbia descontou com Barbra Banda, mas a seleção comandada por Arthur Elias manteve o domínio e marcou mais quatro vezes, com gols de Angelina (pênalti), Raíssa Bahia (cabeça), Kerolin e Vitória Calhau (pênalti).

O Fifa Series foi criado em 2024 para incentivar o intercâmbio entre seleções de diferentes níveis e regiões. O torneio, mesmo sendo amistoso, contabiliza pontos e, em caso de empate, as partidas são decididas nos pênaltis. Além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia são sedes desta primeira edição feminina.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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