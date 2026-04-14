João Fonseca avança às oitavas do ATP de Munique após vitória inédita sobre Tabilo

O tenista brasileiro João Fonseca garantiu vaga nas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha, após vencer o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-1) e 6/3. Esta foi a primeira vitória do carioca de 19 anos sobre Tabilo, que já havia eliminado Fonseca em dois torneios anteriores nesta temporada.
Fonseca volta às quadras nesta quarta-feira (15), às 6h (horário de Brasília), para enfrentar o francês Arthur Rinderknech, atual número 26 do ranking mundial. Os dois se enfrentaram recentemente no Masters 1000 de Mônaco, com vitória do brasileiro.
O ATP de Munique é um dos torneios preparatórios para Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, que será realizado em maio. Fonseca busca melhorar sua posição no ranking para garantir presença na competição francesa.
Na chave feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia conquistou sua primeira vitória em estreias de simples nesta temporada ao derrotar a portuguesa Francisca Jorge por 2 sets a 0, no WTA 125 de Oeiras, em Portugal. Bia volta à quadra na quinta-feira (16), quando enfrentará a polonesa Maja Chwalinska.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br