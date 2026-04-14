Home / Esportes / João Fonseca avança às oitavas do ATP de Munique após vitória inédita sobre Tabilo

João Fonseca avança às oitavas do ATP de Munique após vitória inédita sobre Tabilo

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 14 de abril de 2026 23:59

O tenista brasileiro João Fonseca garantiu vaga nas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha, após vencer o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-1) e 6/3. Esta foi a primeira vitória do carioca de 19 anos sobre Tabilo, que já havia eliminado Fonseca em dois torneios anteriores nesta temporada.

Fonseca volta às quadras nesta quarta-feira (15), às 6h (horário de Brasília), para enfrentar o francês Arthur Rinderknech, atual número 26 do ranking mundial. Os dois se enfrentaram recentemente no Masters 1000 de Mônaco, com vitória do brasileiro.

O ATP de Munique é um dos torneios preparatórios para Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, que será realizado em maio. Fonseca busca melhorar sua posição no ranking para garantir presença na competição francesa.

Na chave feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia conquistou sua primeira vitória em estreias de simples nesta temporada ao derrotar a portuguesa Francisca Jorge por 2 sets a 0, no WTA 125 de Oeiras, em Portugal. Bia volta à quadra na quinta-feira (16), quando enfrentará a polonesa Maja Chwalinska.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Foto: Raphael Teixeira/ACG
Londrina amplia sequência negativa e acende alerta na Série B apó ...
12 de abril de 2026
Prefeitura de Cambé divulga lista de aprovados para Curso Técnico ...
12 de abril de 2026
Brasil garante vaga no playoff mundial da Billie Jean King Cup ap ...
11 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress