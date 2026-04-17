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Operação do BPTran aborda mais de 200 pessoas e apreende veículos em Curitiba

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 17 de abril de 2026 19:04

Na noite de quinta-feira (16), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Paraná realizou uma operação de fiscalização em Curitiba, com foco nos bairros Prado Velho e Parolin. A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária e coibir infrações nas vias urbanas da capital.

Durante a operação, 206 pessoas foram abordadas e 368 veículos passaram por vistorias em bloqueios táticos montados na Rua Aluizio Finzetto e na Avenida Marechal Floriano Peixoto. O trabalho contou com a participação de equipes especializadas e diversas viaturas, proporcionando um controle rigoroso do fluxo de veículos nas áreas mapeadas pela inteligência policial.

Ao todo, foram realizados 174 testes de etilômetro para identificar casos de embriaguez ao volante. Como resultado, oito veículos foram recolhidos ao pátio. Além disso, 38 regularizações de documentos e itens de segurança foram efetuadas no local, com orientações aos motoristas sobre as normas de trânsito vigentes.

A operação resultou ainda na lavratura de 140 autos de infração, evidenciando o compromisso da PMPR em reduzir comportamentos de risco, como a condução irregular de motocicletas. A intensificação do policiamento em áreas com grande circulação de pessoas buscou ampliar a presença policial durante o período noturno, promovendo maior segurança para a população.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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