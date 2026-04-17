Feriado de Tiradentes: veja o que abre e fecha em Cambé nos dias 20 e 21 de abril

O município de Cambé terá alterações no funcionamento dos serviços públicos devido ao feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira, 21 de abril. A Prefeitura, secretarias e demais órgãos municipais estarão fechados tanto na segunda-feira (20), devido ao ponto facultativo, quanto na terça-feira (21). O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (22), a partir das 8h30.

Os serviços de saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), laboratório, Policlínica, CAPS e Farmácia Municipal, também não funcionam nos dias 20 e 21. Para casos de urgência e emergência, a população pode buscar atendimento na UPA do Jardim Tupi, localizada na Rua Carajás, 479, e no Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje, na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.

As 44 escolas municipais estarão sem aulas na segunda e terça-feira, retornando as atividades normais na quarta-feira.

A coleta de lixo domiciliar segue normalmente nos horários habituais durante o feriado, sem alterações na segunda e terça-feira.

O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf permanece aberto todos os dias, das 8h às 18h, inclusive durante o feriado prolongado.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br