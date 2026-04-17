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Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro, morre aos 68 anos

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 17 de abril de 2026 18:04

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em Santana de Parnaíba (SP). A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) emitiu nota lamentando profundamente a perda, destacando a trajetória marcante de Oscar como símbolo do esporte nacional.

Oscar Schmidt foi reconhecido internacionalmente, sendo incluído tanto no Hall da Fama da FIBA quanto no Hall da Fama da NBA, mesmo sem ter atuado na liga americana. A CBB ressaltou que o ex-atleta redefiniu os padrões do basquete e inspirou gerações dentro e fora das quadras.

O Clube de Regatas do Flamengo, onde Oscar jogou entre 1999 e 2003, também prestou homenagem, lembrando a contribuição do ‘Mão Santa’ para o time e para o esporte brasileiro. O clube destacou a paixão, genialidade e os arremessos inesquecíveis do jogador, que se tornou referência para fãs e atletas.

Oscar lutava contra um tumor cerebral há cerca de 15 anos. De acordo com sua assessoria, a despedida será reservada à família, respeitando o desejo de privacidade neste momento. Segundo informações da Prefeitura de Santana de Parnaíba, Oscar passou mal em casa e foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, já em parada cardiorrespiratória, chegando ao local sem vida.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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