Servidores da Câmara de Londrina recebem treinamento de primeiros socorros e combate a incêndio

A Prefeitura de Londrina promoveu, nos dias 16 e 17 de maio, um treinamento voltado para primeiros socorros e combate a incêndio destinado aos servidores da Câmara Municipal. A capacitação, coordenada pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) e ministrada pela Brigada de Incêndio municipal, reuniu funcionários de diferentes setores do Legislativo.

A iniciativa faz parte da Campanha Abril Verde e tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre procedimentos em situações de emergência no ambiente de trabalho. O treinamento contemplou oito servidores, que irão atuar como brigadistas nos setores de Administração Predial, Atas e Redação de Ofício, Informática, Assessoria de Imprensa e Recursos Humanos.

No primeiro dia, os participantes receberam orientações teóricas e práticas sobre primeiros socorros, incluindo avaliação inicial, técnicas para desengasgo, atendimento em casos de desmaios, quedas, estado de choque, ferimentos, queimaduras, hemorragias e fraturas. Essas ações visam garantir a assistência imediata até a chegada dos serviços especializados.

Já no segundo dia, o foco foi o combate a incêndios. Os servidores aprenderam sobre tipos de incêndio, propagação do fogo, uso correto de extintores, identificação de alarmes e dispositivos de segurança, além de procedimentos para acionar o Corpo de Bombeiros. Uma simulação de evacuação geral do prédio está programada para o dia 30 de abril, às 13h30.

Segundo Kelly Lima, coordenadora de Segurança no Trabalho da SMRH, a formação de brigadistas é fundamental para a segurança de servidores, prestadores de serviço e do público em geral. Ela destaca a importância de saber agir rapidamente em situações de risco e de realizar a evacuação de forma segura e organizada.

Além da Câmara Municipal, a Prefeitura também realizou treinamentos para servidores da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), abordando normas de segurança, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e procedimentos para trabalhos em altura e próximos à rede elétrica.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br