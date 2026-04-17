Assembleia Legislativa do Paraná realiza sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Educação

A Assembleia Legislativa do Paraná irá promover uma sessão solene nesta quinta-feira (23), às 11 horas, para celebrar o Dia Nacional da Educação. A iniciativa é do deputado Ney Leprevost (REP), que destaca a importância de reconhecer todos os profissionais envolvidos no funcionamento das instituições de ensino.

Durante o evento, serão homenageados não apenas professores, mas também funcionários da limpeza, auxiliares administrativos, inspetores, equipes de apoio, especialistas em educação especial, diretores e gestores escolares. A solenidade abrange representantes de toda a rede educacional, incluindo escolas municipais e estaduais, CMEIs, CEIs, universidades e faculdades.

Segundo o deputado, a proposta é valorizar o trabalho de cada profissional que contribui diariamente para o funcionamento das escolas, muitas vezes sem o devido reconhecimento público. O evento busca ressaltar a importância de cada função no ambiente escolar para garantir uma educação de qualidade.

No Brasil, o Dia Nacional da Educação é comemorado em 28 de abril, com o objetivo de conscientizar sobre o papel fundamental da educação escolar, social e familiar. A data também reforça a educação como direito básico e essencial para o desenvolvimento da cidadania. A celebração está vinculada ao compromisso firmado no Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar, Senegal, no ano 2000.

A Organização das Nações Unidas (ONU) também instituiu o Dia Internacional da Educação, celebrado em 24 de janeiro, como parte de seus objetivos para promover o desenvolvimento sustentável e a paz mundial.

A sessão solene será realizada no Plenário Deputado Waldemar Daros, na sede da Assembleia Legislativa do Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br