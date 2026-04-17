Douglas Ruas assume presidência da Alerj após votação com polêmica sobre voto aberto

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta sexta-feira (17), durante uma sessão marcada por discussões sobre o formato da votação. Dos 45 parlamentares presentes, 44 votaram a favor e houve uma abstenção.

Partidos de oposição como PSD, MDB, Podemos, PR, PSB, Cidadania, PCdoB e PSOL não participaram da sessão, alegando discordância com a votação aberta. Eles defendiam o voto secreto para evitar possíveis pressões políticas, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) rejeitou o pedido para alterar o formato da votação.

Ao todo, 25 deputados estaduais não participaram da eleição. A única abstenção registrada foi do deputado Jari Oliveira (PSB), que votou remotamente apenas para o cargo de 2º secretário, função para a qual Dr Deodalto foi eleito com 45 votos.

Guilherme Delaroli (PL), que estava na presidência interina da Casa após o afastamento de Rodrigo Bacellar, anunciou a eleição e posse de Douglas Ruas. Bacellar foi afastado após investigações e prisões relacionadas ao vazamento de informações sigilosas de operações policiais.

Em seu discurso, Douglas Ruas criticou as tentativas de impedir a votação aberta e afirmou que sua gestão será baseada no diálogo e na busca de soluções para a população fluminense. Ele destacou ainda o momento de instabilidade nos três poderes do estado, com interinidade nas lideranças do Executivo, Judiciário e Legislativo.

Esta foi a segunda vez que Ruas foi eleito para o cargo. A eleição anterior foi anulada por decisão judicial, que determinou a necessidade de retotalização dos votos dos parlamentares após a cassação do mandato de Rodrigo Bacellar.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br