Brasil Enfrenta Chile na Estreia da Billie Jean King Cup com Novas Promessas

Nesta quarta-feira, o Brasil inicia sua participação no Grupo I das Américas da Billie Jean King Cup, enfrentando o Chile a partir das 13h (horário de Brasília), em Ibagué, na Colômbia. A equipe brasileira conta com duas jovens promessas do tênis feminino: Nauhany Silva e Victória Barros, que ocupam as posições de número 9 e 10 no ranking juvenil, respectivamente.

Novas Gerações no Tênis Brasileiro

Nauhany Silva, conhecida como Naná, vive um excelente momento na carreira. Em março, ela conquistou o título do torneio juvenil Banana Bowl, tornando-se a primeira brasileira a alcançar tal feito em 35 anos. Recentemente, ela recebeu um convite para disputar o WTA 1000 de Madri. Naná já tem experiência na Billie Jean King Cup, tendo estreado em novembro passado, quando venceu a portuguesa Matilde Jorge.

Expectativa para Victória Barros

Victória Barros, por sua vez, fez história ao ser a primeira tenista brasileira a chegar às oitavas de final da chave juvenil do Aberto da Austrália. Agora, ela se prepara para sua estreia na Billie Jean King Cup, um momento que o capitão da equipe brasileira, Luiz Peniza, acredita que será fundamental para o time.

Formato da Competição

Oito seleções competem por duas vagas nos playoffs do Grupo Mundial. O Brasil está na chave A com Chile, Argentina e Peru. Na chave B, competem Colômbia, México, Venezuela e Equador. Cada equipe enfrenta as demais de sua chave em confrontos compostos por duas partidas de simples e uma de duplas. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para os playoffs.

Agenda de Jogos

O Brasil enfrenta o Chile nesta quarta-feira, às 13h. Na quinta e sexta, o time brasileiro jogará contra Argentina ou Peru, também às 13h.