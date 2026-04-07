Prefeitura de Londrina Realiza Plantão de Atendimento Especial Neste Sábado

A Prefeitura de Londrina abrirá a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda neste sábado, dia 11, das 9h às 15h. Localizada no piso térreo da sede administrativa na avenida Duque de Caxias, a iniciativa visa oferecer suporte presencial para protocolos como pedidos de isenção e emissão de guias de ITBI.

Vagas e Agendamento

Para esta edição do plantão, foram disponibilizadas 150 vagas. Os interessados devem realizar agendamento prévio por meio eletrônico ou pelo WhatsApp, através do número (43) 3372-4424, garantindo assim o atendimento no horário desejado.

Importância do Plantão

Segundo a diretora de Arrecadação da SMF, Wanda Kono, o plantão é crucial para ampliar o acesso aos serviços públicos, especialmente para aqueles que encontram dificuldades em comparecer durante a semana ou em utilizar o sistema eletrônico SEI.

Resultados e Benefícios

A realização de plantões anteriores já contribuiu para a solução de diversas pendências dos munícipes, como regularização de dívidas e atualização cadastral. A ação facilita o processo para os contribuintes que necessitam solucionar suas solicitações.

Alternativas On-line

Além do atendimento presencial, a Prefeitura oferece serviços eletrônicos no Portal da Secretaria Municipal de Fazenda, onde é possível realizar agendamentos, consultas e emissão de guias, a qualquer momento, de forma prática e acessível.