Chegada de Novos Blindados Reforça Segurança no Paraná

O estado do Paraná iniciou a recepção de novos veículos blindados destinados a reforçar a atuação das forças de segurança locais. Esta aquisição faz parte de um investimento significativo de R$ 24,18 milhões, que visa aumentar a proteção e eficiência das operações policiais.

Distribuição dos Veículos

Do total de blindados adquiridos, quatro unidades serão alocadas à Polícia Militar do Paraná (PMPR), dois veículos irão para a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e um será destinado à Polícia Penal do Paraná (PPPR).

Objetivos do Investimento

O investimento visa não apenas a proteção dos agentes, mas também a melhoria na resposta a situações de risco, garantindo maior segurança para a população paranaense.