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Câmara Aprova Acesso da ANP a Dados Fiscais para Combate a Fraudes

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de abril de 2026 21:18

Sumário

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o Projeto de Lei Complementar 109/25, que concede à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o direito de acessar dados fiscais dos agentes regulados. A ação visa intensificar a fiscalização e prevenir fraudes no setor de combustíveis.

Objetivos do Projeto

O principal objetivo da medida é melhorar o ambiente regulatório e evitar práticas ilícitas como fraudes e adulterações de combustíveis, além de combater a sonegação de impostos. A proposta segue agora para avaliação do Senado.

Acesso a Informações Fiscais

Com a aprovação, a ANP terá acesso contínuo às Notas Fiscais Eletrônicas e outros documentos fiscais, como Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, garantindo a segurança e o sigilo das informações obtidas.

Comunicação com a Receita Federal

A proposta também prevê que a ANP deverá comunicar a Receita Federal ou autoridades fiscais estaduais caso seja necessário instaurar processos que impactem a esfera tributária.

Projeto de Transição Governamental

Além disso, os deputados aprovaram o Projeto de Lei 396/07, que estabelece diretrizes para a transição de governo, assegurando transparência e continuidade administrativa entre mandatos.

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