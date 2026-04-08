PCPR Desmantela Grupo Envolvido em Fraudes Imobiliárias em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação na última segunda-feira (6) que resultou na prisão de 25 indivíduos suspeitos de participarem de uma associação criminosa dedicada a fraudes imobiliárias em Curitiba. A operação foi desencadeada após uma vítima denunciar práticas fraudulentas relacionadas à venda de imóveis.

Investigação e Prisões

Os suspeitos operavam a partir de dois escritórios localizados no centro da cidade. Entre os detidos, cinco eram adolescentes. A investigação revelou que o grupo utilizava dados falsos para vender cotas de consórcio como se fossem cartas contempladas, enganando vítimas que não recebiam os bens prometidos.

Modus Operandi da Quadrilha

De acordo com a delegada Fernanda Moretzsohn, a organização criminosa tinha uma estrutura bem definida, com divisão de tarefas entre as equipes de vendas, divulgação, captação de clientes e assinatura de contratos. Anúncios falsos eram criados em marketplaces, oferecendo condições atrativas para financiamento, que atraíam as vítimas.

Materiais Apreendidos

Durante a operação, a PCPR apreendeu celulares, equipamentos eletrônicos e documentos com registros de negociações em andamento. O delegado Emmanoel David informou que várias denúncias foram recebidas e as investigações prosseguem para identificar o total de vítimas e o alcance dos prejuízos causados.

Próximos Passos

Os detidos foram autuados por estelionato e associação criminosa, sendo encaminhados ao sistema prisional. A PCPR continua a investigação para mapear a extensão das fraudes e identificar outras possíveis vítimas do esquema.

Fonte: https://www.policiacivil.pr.gov.br