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Curativo Inovador Identifica Tipo Sanguíneo em Minutos

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Atualizado: 8 de abril de 2026 0:04

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Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) estão desenvolvendo um curativo inovador que promete revolucionar o atendimento em emergências médicas. Batizado de Blood-Aid, o dispositivo consegue identificar o tipo sanguíneo em até dois minutos, sem a necessidade de exames laboratoriais.

Funcionamento do Blood-Aid

O Blood-Aid utiliza anticorpos em um material similar a um curativo tradicional para detectar os sistemas ABO e o fator Rh. A leitura dos resultados é feita através de letras e sinais formados no próprio material, permitindo que até profissionais não especializados possam interpretar os dados rapidamente.

Etapas de Desenvolvimento

Atualmente, o projeto está na fase final de desenvolvimento do curativo, com ênfase na otimização da visualização dos tipos sanguíneos. A próxima etapa envolve testes rigorosos para validar a confiabilidade da tecnologia, seguida pela busca de parcerias industriais para produção em larga escala.

Impacto e Potencial de Mercado

Cerca de 40% dos brasileiros desconhecem seu tipo sanguíneo, o que pode ser crucial em emergências. O Blood-Aid visa fornecer uma solução rápida e eficaz, especialmente em áreas remotas sem acesso a laboratórios clínicos. Além disso, o projeto foi finalista do programa Prime, que incentiva pesquisas com potencial de mercado.

Oportunidades Através do Prime

O projeto recebeu apoio do programa Prime, que oferece recursos e capacitação para pesquisas com potencial de mercado. As inscrições para a edição de 2026 estão abertas até 22 de abril, com foco em transformar inovações acadêmicas em produtos e serviços viáveis.

Fonte: https://operobal.uel.br

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