Matheus Pereira Brilha em Vitória do Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro iniciou sua participação na Copa Libertadores 2026 com uma vitória apertada de 1 a 0 sobre o Barcelona do Equador. O jogo ocorreu na noite desta terça-feira (7), no Estádio Monumental de Guayaquil, e foi decidido por um gol do meio-campista Matheus Pereira.

Gol Decisivo de Matheus Pereira

O gol da vitória veio aos sete minutos do segundo tempo. Após um cruzamento do lateral Fagner, Matheus Pereira cabeceou livremente, garantindo os três pontos para a equipe brasileira no Grupo D da Libertadores.

Desempenho da Equipe

Sob o comando do técnico Artur Jorge, o Cruzeiro teve dificuldades no primeiro tempo, não conseguindo superar o goleiro adversário. Contudo, a equipe melhorou após o intervalo, criando mais oportunidades de gol.

Chances Perdidas

Apesar da vitória, a equipe poderia ter saído com um placar mais elástico. Os atacantes Kaio Jorge e Chico da Costa desperdiçaram chances claras de ampliar o marcador.

Empate do Fluminense

Outro clube brasileiro em campo foi o Fluminense, que empatou em 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira da Venezuela, pelo Grupo C. A partida foi realizada no Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas.

Destaque para Fábio

O goleiro Fábio, do Fluminense, fez história ao se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa Libertadores, aos 45 anos, seis meses e sete dias, superando o recorde anterior do boliviano Luis Galarza.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br