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Memorial da Pandemia no Rio de Janeiro Homenageia Vítimas da Covid-19

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de abril de 2026 2:27

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O Ministério da Saúde inaugurou o Memorial da Pandemia no Rio de Janeiro, em homenagem às mais de 700 mil vítimas da covid-19 no Brasil. O espaço está situado no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), reaberto após quatro anos de obras e um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões.

Destaques do Memorial

Duas instalações se destacam no memorial. Uma delas possui pilastras com letreiros digitais exibindo os nomes das vítimas, além de informações sobre idade e cidade de origem. A outra instalação, feita em alumínio naval, apresenta quatro silhuetas humanas de mãos dadas, simbolizando a união da sociedade no enfrentamento da pandemia.

Memorial Digital da Pandemia

Durante o evento, foi lançado também o Memorial Digital da Pandemia, um portal online criado em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O acervo digital dará origem a uma exposição itinerante que visitará seis capitais brasileiras entre maio e janeiro de 2027.

Guia Nacional Pós-Covid

O Ministério da Saúde introduziu o Guia Nacional de Manejo das Condições Pós-Covid, desenvolvido em colaboração com a Fiocruz. O documento oferece diretrizes para identificar e tratar sequelas persistentes da covid-19, substituindo normativas anteriores e servindo como referência única no Sistema Único de Saúde (SUS).

Reflexão e Justiça

A inauguração foi celebrada por instituições como a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico). Paola Falceta, uma das fundadoras da associação, destacou a importância do memorial e do guia de manejo como formas de memória, justiça e prevenção contra futuros erros na condução de emergências de saúde pública.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

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