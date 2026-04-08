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Estado Realiza Primeira Reunião de 2026 do Fórum de Economia Circular no Paraná

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de abril de 2026 8:54

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O Estado do Paraná promove a primeira reunião de 2026 do Fórum Paranaense de Economia Circular. O evento acontece no Centro de Eventos Sistema Fiep, em Curitiba, nesta quinta-feira (09), das 8h30 às 12 horas.

Objetivos do Evento

A reunião tem como principal objetivo fomentar a adoção de princípios e práticas da economia circular em diversos setores da economia paranaense. A iniciativa busca integrar conceitos sustentáveis ao desenvolvimento econômico regional.

Detalhes das Inscrições

As inscrições para o evento são gratuitas, possibilitando a ampla participação de interessados em conhecer e implementar práticas de economia circular em seus respectivos setores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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