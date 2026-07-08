UBS de Irerê é reinaugurada após ampla reforma e ampliação em Londrina

A comunidade do distrito de Irerê, em Londrina, celebrou nesta quarta-feira (8) a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS), que passou por uma reforma completa e ampliação. O prédio recebeu investimentos de cerca de R$ 800 mil e agora oferece um espaço mais moderno e adequado para os atendimentos à população.

Durante a cerimônia, estiveram presentes autoridades municipais, lideranças locais, equipe da Secretaria de Saúde e moradores. O prefeito Tiago Amaral destacou o compromisso em entregar melhorias concretas para a população e ressaltou a importância de valorizar tanto os cidadãos quanto os servidores públicos que atuam na unidade.

A secretária de Saúde, Vivian Feijó, explicou que a obra ampliou em 22% a área construída, permitindo a implantação do serviço de odontologia, além de novos móveis e equipamentos. Segundo ela, a unidade realiza cerca de 1.200 atendimentos mensais e, com a reforma, poderá oferecer um serviço ainda mais qualificado.

A coordenadora da UBS, Lauana Rosa, ressaltou o impacto positivo do novo ambiente para a equipe e para os moradores, destacando o acolhimento e o vínculo com a comunidade. Moradores como Maria Aparecida Schiavon e Maria Neusa da Silva Ferreira elogiaram a nova estrutura e agradeceram aos profissionais de saúde e à administração municipal.

O evento também contou com a participação de grupos de atividades físicas promovidas pela unidade, que incentivam a prevenção e o bem-estar dos moradores.

Durante a solenidade, foi anunciado um novo projeto para o distrito: a reforma do antigo centro social para a instalação da primeira capela mortuária de Irerê. O investimento previsto é de R$ 448 mil, com início das obras já no próximo mês.

A reinauguração da UBS representa mais um avanço na oferta de serviços de saúde e qualidade de vida para os moradores do distrito de Irerê.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br