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Seleção feminina de vôlei do Brasil vence Japão na Liga das Nações em Osaka

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de julho de 2026 20:56

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou uma importante vitória sobre o Japão nesta terça-feira (8), na abertura da terceira semana classificatória da Liga das Nações, realizada em Osaka. O time brasileiro superou as anfitriãs por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

Com este resultado, o Brasil permanece na vice-liderança do ranking mundial, somando 1.181 pontos, atrás apenas dos Estados Unidos, que lideram com 1.235 pontos. Até o momento, a equipe brasileira sofreu apenas uma derrota na competição, diante da Alemanha, no encerramento da segunda semana do torneio.

Entre os destaques da partida está a ponteira Júlia Bergmann, que marcou 21 pontos, sendo 19 de ataque e dois de bloqueio, igualando a pontuação da japonesa Ishikawa. O confronto foi equilibrado, especialmente no quarto set, quando o Brasil precisou reverter uma desvantagem de seis pontos para garantir a vitória.

Ao todo, 18 seleções participam da primeira fase da Liga das Nações, distribuídas em três semanas e diferentes sedes. Apenas as sete melhores equipes avançam para a fase final, que será disputada na China, já classificada por ser o país-sede da etapa eliminatória.

O próximo compromisso da seleção brasileira será na sexta-feira (10), às 7h20 (horário de Brasília), contra a Polônia, também em Osaka. Em seguida, o Brasil enfrenta a Tailândia no sábado (11) e encerra a fase contra os Estados Unidos no domingo (12).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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