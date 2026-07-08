Idoso é atingido por trem em Cambé e fica ferido

Um homem de 69 anos foi atingido por uma locomotiva na noite desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, em Cambé. O acidente aconteceu nas proximidades da Rua Dinamarca, perto da Rua Noruega, na região do Super Golfe.

A vítima foi identificada como Vitorino de Oliveira. Ele estava consciente e orientado quando recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé.

Vítima apresentava ferimento na cabeça

Segundo o subtenente De Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, o idoso apresentava uma lesão na face e um ferimento considerado importante na região frontal da cabeça.

Apesar da natureza do acidente, que normalmente provoca ferimentos gravíssimos, o estado inicial da vítima foi considerado estável.

“Dada a característica do acidente e a magnitude, ele está muito bem. No primeiro momento, pela nossa avaliação, a expectativa é de que ele se recupere bem”, explicou o subtenente.

A equipe de socorro não identificou inicialmente outras lesões de maior gravidade. No entanto, devido ao impacto e ao risco de complicações posteriores, o idoso foi levado ao hospital para exames e acompanhamento médico.

Maquinista relatou que buzinou antes do impacto

De acordo com o relato repassado pelo maquinista aos bombeiros, a locomotiva se aproximava quando ele percebeu o idoso perto dos trilhos.

O maquinista teria acionado a buzina para alertar sobre a aproximação do trem. Segundo ele, o homem fez um sinal com a mão, mas entrou na área de passagem da locomotiva.

Houve então o contato do trem com o corpo da vítima. Pelas características dos ferimentos, os bombeiros acreditam que o impacto tenha sido lateral e de menor intensidade.

“O trem praticamente encostou nele. Se o impacto tivesse sido um pouco maior, fatalmente ele estaria com ferimentos muito graves”, afirmou o subtenente.

Maquinista ficou bastante abalado

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o maquinista ficou emocionalmente abalado após o acidente.

Em um primeiro momento, ele acreditou que o atropelamento pudesse ter causado a morte do idoso. O trabalhador relatou que viu a vítima de longe e tentou sinalizar diversas vezes.

As circunstâncias exatas que levaram o homem a entrar na frente da locomotiva ainda deverão ser esclarecidas.

Idoso foi levado à Santa Casa de Cambé

Após ser estabilizado, Vitorino foi encaminhado à Santa Casa de Cambé, onde passaria por uma avaliação médica mais detalhada.

Os bombeiros reforçaram que, mesmo quando não há sinais externos de lesões graves, vítimas de impactos dessa natureza precisam passar por exames para descartar possíveis traumas internos.

Até a publicação desta reportagem, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde do paciente após a entrada no hospital.

Bombeiros reforçam cuidados próximos à linha férrea

O Corpo de Bombeiros alertou para a necessidade de atenção redobrada nas proximidades da linha ferroviária.

Uma locomotiva possui peso muito superior ao de pedestres, carros e até caminhões. Além disso, mesmo com o acionamento dos freios, um trem precisa percorrer uma longa distância até conseguir parar completamente.

Por esse motivo, pedestres e motoristas nunca devem tentar atravessar a linha férrea quando houver uma composição se aproximando, mesmo que ela aparentemente esteja distante ou em baixa velocidade.

Acidentes ferroviários costumam ter consequências graves

Cambé é cortada pela linha ferroviária em diferentes regiões urbanas, com cruzamentos próximos a ruas movimentadas, bairros e áreas comerciais.

Ocorrências envolvendo trens exigem respostas rápidas das equipes de emergência, principalmente porque a diferença de peso e tamanho entre uma locomotiva e uma pessoa torna esse tipo de acidente potencialmente fatal.

Neste caso, apesar do susto, o idoso foi encontrado consciente e com condições consideradas positivas diante da gravidade que um atropelamento ferroviário poderia provocar.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará as informações caso haja mudança no estado de saúde da vítima ou novos detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

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