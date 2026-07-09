Quartas de final da Copa do Mundo 2026: confira os confrontos e horários dos jogos

As quartas de final da Copa do Mundo 2026 começam nesta quinta-feira (9), nos Estados Unidos, com oito seleções disputando vaga nas semifinais. O destaque fica para a presença de seis equipes europeias entre os classificados: França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Noruega e Suíça. Completam a lista a Argentina, única representante da América do Sul, e Marrocos, que volta a representar a África nesta fase decisiva.

No primeiro duelo, França e Marrocos se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Boston. A seleção francesa, bicampeã mundial, conta com o atacante Kylian Mbappé, vice-artilheiro da competição. Marrocos, que fez sua melhor campanha em 2022, pode ter o desfalque do meia Ismael Saibari.

Espanha e Bélgica jogam na sexta-feira (10), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A seleção espanhola, campeã em 2010, aposta em jovens talentos como Lamine Yamal e Oyarzabal. Já a Bélgica chega embalada após vitórias expressivas e conta com nomes experientes como Romelu Lukaku e Thibaut Courtois.

No sábado (11), Inglaterra e Noruega fazem o único confronto inédito da fase, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Os ingleses, campeões em 1966, enfrentam a Noruega, que chega pela primeira vez às quartas de final. O duelo promete, com artilheiros como Erling Haaland e Harry Kane em campo.

Fechando a rodada, Argentina e Suíça se enfrentam no sábado (11), às 22h, no Kansas City Stadium. A Argentina, atual campeã mundial, busca manter o retrospecto positivo contra os suíços, que tentam chegar pela primeira vez às semifinais. A defesa suíça, conhecida como Ferrolho Suíço, será posta à prova diante do ataque argentino comandado por Lionel Messi.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br