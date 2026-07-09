Dia da Duque promove lazer, cultura e serviços no Centro de Londrina neste sábado

A Avenida Duque de Caxias, em Londrina, será palco da terceira edição do Dia da Duque neste sábado (11), das 9h às 13h. O evento, que acontece entre as avenidas Leste-Oeste e Juscelino Kubitschek, tem como objetivo fortalecer o comércio local e valorizar o patrimônio histórico-cultural do centro da cidade.

A programação inclui ofertas e promoções em lojas participantes, além de atividades culturais, recreação infantil, apresentações musicais e serviços gratuitos para toda a família. Entre os destaques, haverá vacinação contra a gripe, orientações de saúde, doação de mudas de árvores, educação para o trânsito e informações sobre vagas de emprego e qualificação profissional.

O evento é promovido pelo Núcleo Nossa Duque, ligado à Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), com apoio da Prefeitura. As atividades serão realizadas em recuos e estacionamentos das lojas, sem necessidade de bloqueio do trânsito na avenida, que concentra cerca de 759 empresas ao longo de cinco quilômetros.

As lojas participantes estarão decoradas com adereços amarelos para facilitar a identificação. A iniciativa busca atrair o público de volta à região central, incentivando investimentos e a revitalização do comércio tradicional.

A Prefeitura de Londrina estará presente com equipes da Saúde, Vigilância Ambiental, Guarda Municipal, Secretaria do Ambiente e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), oferecendo serviços e orientações à população. Também haverá apoio ao empreendedorismo com o Sebrae e atividades de divulgação com a TV Tarobá.

O Dia da Duque integra o calendário oficial de eventos do município e do estado, reforçando sua importância para o turismo e a economia local. A comunidade está convidada a participar e aproveitar as atrações gratuitas e os descontos especiais durante a programação.

Entre as atrações confirmadas estão shows musicais, distribuição de pipoca e algodão-doce, demonstração de produtos, ações educativas e atividades para crianças, tornando o evento uma opção de lazer para todas as idades.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br