Espetáculo ‘A vida é um dia’ celebra 100 anos de Londrina com dança, música e poesia

O espetáculo “A vida é um dia” será apresentado pelo Ballet de Londrina em parceria com a Orquestra Acadêmica Bravi, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, às 20h, no Teatro Ouro Verde, em comemoração ao centenário de Londrina. A montagem reúne dança, música, poesia, teatro e cenografia para contar a trajetória de uma mulher quase centenária, revisitando momentos marcantes da história da cidade.

Inspirado no poema homônimo de Renato Forin Jr., o espetáculo acompanha uma personagem internada em uma UTI durante a pandemia de Covid-19. Entre memórias e alucinações, ela revive episódios importantes de Londrina, como a colonização, a geada de 1975 e o crescimento cultural do município.

O texto, escrito entre 2020 e 2021, foi transformado em cena a partir da iniciativa da produtora Danieli Pereira, com coreografia de Alex Soares. O processo criativo buscou integrar as linguagens de dança, música e poesia, sem reproduzir literalmente o texto, mas ampliando seus sentidos por meio dos movimentos corporais.

A Orquestra Bravi, sob regência de Jhonatan Santos, participa do espetáculo, promovendo um diálogo entre música e narrativa. As composições originais são de Erisla Pastore e Daniel Simitan, e a trilha sonora busca criar atmosferas que acompanham as emoções da protagonista e da cidade.

A montagem destaca a diversidade de Londrina, apresentando contrastes entre áreas rurais e urbanas, tradição e modernidade, e diferentes momentos históricos. A cenografia, assinada por Renato Forin Jr., e os figurinos de Cássio Brasil ajudam a construir a identidade visual do espetáculo.

Os ingressos custam R$20 mais taxa, com meia-entrada disponível para todos, e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla. O evento é realizado pela Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart) e Secretaria Municipal de Cultura, com apoio de diversas instituições culturais da cidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br