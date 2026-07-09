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França e Marrocos se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de julho de 2026 11:11

A Copa do Mundo 2026 retorna nesta quinta-feira (9) com o duelo entre França e Marrocos, válido pelas quartas de final. A partida acontece em Boston, às 17h (18h no horário de Brasília), marcando o único jogo do dia.

A seleção francesa chega embalada pelo desempenho consistente de seus atacantes, com Olise e Mbappé se destacando entre os principais nomes do elenco. Mbappé, camisa 10, tem sido apontado como um dos grandes jogadores desta edição do torneio.

O Marrocos, por sua vez, conquistou a vaga ao eliminar a Holanda na fase anterior e superar o Canadá nas oitavas de final. A equipe, no entanto, pode ter um desfalque importante: Saibari, que se recupera de lesão, ainda é dúvida para o confronto. Entre os destaques marroquinos estão o lateral Hakimi, que atua no Paris Saint-Germain, e o goleiro Bono.

O confronto entre França e Marrocos repete a semifinal da última Copa do Mundo, realizada no Catar, quando os franceses venceram por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani. Nesta edição, Hernández segue no elenco francês, enquanto Muani não foi convocado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

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