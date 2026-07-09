Prazo para inscrições no processo seletivo do IBGE termina nesta quinta-feira às 14h

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra nesta quinta-feira (9), às 14h, o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado que vai contratar profissionais temporários para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame. No momento da inscrição, é necessário escolher o município onde deseja realizar a prova objetiva, de acordo com as vagas disponíveis no edital.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 53, com possibilidade de isenção para doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além de membros de famílias de baixa renda. A solicitação de isenção e o envio de documentos também devem ser feitos até as 14h desta quinta-feira.

Ao todo, o IBGE oferece 8.258 vagas distribuídas em cinco funções: agente censitário administrativo, agente censitário de informática, agente operacional regional, agente censitário regional e agente censitário supervisor. Todos os cargos exigem ensino médio completo.

O processo seletivo reserva vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas. A escolha da modalidade de concorrência deve ser informada no ato da inscrição, e a confirmação das informações será realizada após a aprovação na prova objetiva, por meio de procedimentos específicos para cada grupo.

O cartão de convocação para a prova estará disponível em 21 de setembro. As provas objetivas serão aplicadas em 27 de setembro, em todas as unidades da federação. O gabarito preliminar será divulgado em 28 de setembro, e o resultado final da prova objetiva está previsto para 3 de novembro. O resultado definitivo do processo seletivo será publicado em 18 de dezembro.

Os aprovados serão contratados temporariamente, com duração de até 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do IBGE. As funções envolvem coleta de dados, suporte administrativo, atividades operacionais, supervisão de equipes e apoio tecnológico em todo o Brasil.

A prova objetiva terá duração de quatro horas e será composta por 60 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato deve acertar pelo menos 18 questões no total e obter, no mínimo, um ponto em cada disciplina.

Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, conforme o cargo, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br