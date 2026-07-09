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Alunos da Rede Municipal de Londrina recebem 55 mil ingressos gratuitos para o The Big Circus

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Atualizado: 9 de julho de 2026 13:30

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Londrina foram contemplados com 55 mil ingressos para o The Big Circus, um dos maiores circos do Brasil. A iniciativa, realizada em parceria com o Boulevard Shopping e com apoio da Prefeitura de Londrina, permite que todas as crianças da rede pública possam assistir gratuitamente aos espetáculos durante as férias escolares.

Além dos ingressos, as famílias dos alunos receberam bônus de desconto para acompanhantes, facilitando o acesso de todos ao evento. A entrega simbólica dos bilhetes ocorreu na última quarta-feira (8), com a presença do prefeito Tiago Amaral, representantes do circo e autoridades municipais.

O The Big Circus, que está instalado no estacionamento do Boulevard Londrina Shopping desde 26 de junho, oferece uma programação variada, incluindo atrações tradicionais do universo circense, como malabaristas, equilibristas, mágicos, palhaços e o globo da morte. O espaço também conta com o Mundo dos Dinossauros, onde um T-Rex de mais de nove metros de altura chama a atenção do público.

As sessões acontecem de segunda a sexta-feira às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados em três horários: 16h, 18h e 20h30. O circo possui estrutura acessível e praça de alimentação, proporcionando conforto para todos os visitantes.

Os ingressos para o público geral variam de R$ 15 (meia) a R$ 100 (inteira), com gratuidade para crianças de até 2 anos e 11 meses, desde que não ocupem assento individual. Crianças de 3 a 10 anos, estudantes, idosos, doadores de sangue e órgãos, pessoas com deficiência, professores e profissionais da saúde do Paraná também têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site oficial do The Big Circus ou nas bilheterias físicas, abertas uma hora antes de cada sessão. Menores de idade devem estar acompanhados por responsáveis legais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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