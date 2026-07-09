Quartas de final da Copa do Mundo destacam duelo entre grandes estrelas

As quartas de final da Copa do Mundo 2026 prometem confrontos entre jogadores que vêm sendo protagonistas em suas seleções. Atletas como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Granit Xhaka e Romelu Lukaku são os principais destaques das equipes que continuam na disputa pelo título.

Pela França, Mbappé já marcou sete gols em cinco partidas e está próximo de igualar seu desempenho no último Mundial. O atacante enfrenta Marrocos, que tem como referência o lateral-direito Hakimi, recordista africano em participações no torneio e considerado o lateral mais valioso do mundo.

Na Argentina, Messi, aos 39 anos, também acumula sete gols e tem sido decisivo, marcando em todos os jogos disputados. A seleção argentina encara a Suíça, liderada pelo experiente meia Granit Xhaka, que participa de sua quarta Copa do Mundo.

Outro destaque é Erling Haaland, da Noruega, que balançou as redes sete vezes, mesmo tendo jogado uma partida a menos. O atacante foi fundamental na vitória sobre o Brasil e agora enfrenta a Inglaterra, de Harry Kane, maior artilheiro inglês em Copas com 14 gols, seis deles nesta edição.

A Espanha aposta na juventude de Lamine Yamal, que, aos 19 anos, é peça-chave no ataque, enquanto a Bélgica conta com a experiência de Lukaku, autor de três gols no torneio. Espanhóis e belgas se enfrentam em busca de uma vaga na semifinal.

Os confrontos das quartas de final reúnem atletas que chegaram ao Mundial com status de protagonistas e vêm correspondendo às expectativas, mantendo a disputa pelo título ainda mais acirrada.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br