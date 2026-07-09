Luisa Stefani disputa vaga inédita na final de duplas femininas em Wimbledon

A tenista brasileira Luisa Stefani entra em quadra nesta sexta-feira (10), a partir das 9h (horário de Brasília), em busca de uma vaga na final de duplas femininas de Wimbledon, um dos torneios mais tradicionais do tênis mundial.

Stefani, atualmente a número 7 do ranking da WTA, forma dupla com a canadense Gabriela Dabrowski, terceira colocada no ranking. Juntas, elas enfrentam a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa En-Shuo Liang, que ocupam as posições 29 e 31, respectivamente.

A dupla Stefani e Dabrowski garantiu a classificação para a semifinal após vencer a tcheca Ana Siskova e a polonesa Katarzyna Piter por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos de partida. Este resultado marcou o oitavo triunfo consecutivo da parceria na temporada, mantendo uma performance sólida sem perder sets e cedendo apenas 17 games em quatro jogos no torneio.

Esta é a terceira vez seguida que Stefani e Dabrowski chegam à semifinal de um Grand Slam em 2026, tendo repetido o feito no Aberto da Austrália e em Roland Garros, embora ainda não tenham avançado à final nessas ocasiões.

Em 2025, Luisa Stefani já havia alcançado a final de Wimbledon nas duplas mistas, tornando-se a primeira brasileira a disputar uma decisão no torneio desde Maria Esther Bueno, em 1967.

Com a presença na semifinal, Stefani já garante uma posição entre as cinco melhores do mundo na próxima atualização do ranking da WTA. Caso avance para a final, ela pode alcançar o quarto lugar.

Luisa Stefani destacou a importância do desempenho e da regularidade ao longo dos torneios, ressaltando que o foco está em jogar bem partida a partida. A tenista também é medalhista de bronze olímpica, conquista obtida nos Jogos de Tóquio em 2021 ao lado de Laura Pigossi.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br