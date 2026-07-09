CCI Norte promove ação gratuita para prevenção de doenças renais em Londrina

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) da Zona Norte de Londrina realizou, nesta quinta-feira (9), uma ação gratuita voltada à prevenção de doenças renais. A iniciativa, promovida pelo Sesc Paraná em parceria com a Fundação Pró-Renal Brasil, atendeu mais de 170 pessoas com exames e orientações de saúde.

Durante o evento, a população teve acesso a serviços gratuitos como aferição de pressão arterial, medição de peso e altura, teste de glicemia capilar, exame parcial de urina e exame de microalbuminúria para grupos de risco. Os resultados foram entregues na hora, acompanhados de orientações individualizadas conforme a necessidade de cada participante.

A ação faz parte de uma programação itinerante de conscientização sobre saúde renal, que percorre diversas cidades do Paraná, incluindo Cascavel, Guarapuava, Medianeira e Umuarama. Em Londrina, as atividades começaram no Sesc Centro e seguiram no CCI Norte.

De acordo com Fernanda Vetrone, analista de Educação em Saúde do Sesc Londrina, ações preventivas são fundamentais para identificar doenças renais em estágios iniciais. Ela destaca que a prevenção pode evitar complicações futuras e melhorar a qualidade de vida da população.

Gleycielle Santos, coordenadora do CCI Norte, ressaltou que o evento reforça o trabalho permanente de promoção da saúde e autocuidado realizado no local, especialmente entre o público idoso.

A iniciativa integra as atividades do Dia Mundial do Rim, celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março, e visa alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das doenças renais, que muitas vezes são silenciosas e só apresentam sintomas em fases avançadas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br