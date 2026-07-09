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El Niño pode atingir intensidade recorde no final de 2026, aponta NOAA

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de julho de 2026 18:06

A agência norte-americana NOAA divulgou que o fenômeno El Niño tem 81% de probabilidade de alcançar a categoria “muito forte” entre outubro e dezembro de 2026. Caso a previsão se confirme, este poderá ser o El Niño mais intenso registrado desde 1950, quando as medições começaram.

O relatório da NOAA indica ainda que há 97% de chance de o fenômeno persistir até entre março e junho de 2027, período correspondente à primavera no Hemisfério Norte e ao outono no Hemisfério Sul.

Segundo os especialistas, o El Niño ganhou força em junho, elevando as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico central e leste em mais de 1°C. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento acima da média dessas águas, altera o regime de chuvas e a circulação dos ventos em diversas regiões do planeta.

A NOAA destaca que um El Niño mais forte não garante a ocorrência de eventos climáticos extremos, mas aumenta a probabilidade de tempestades e ondas de calor em diferentes partes do mundo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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