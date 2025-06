Trem colide com automóvel em Cambé e arrasta veículo por mais de 200 metros

Na noite desta quarta-feira, 4 de junho de 2025, um automóvel foi atingido por um trem em um cruzamento próximo ao Corpo de Bombeiros de Cambé, nas proximidades da Rua Curitiba. De acordo com informações colhidas no local, o veículo foi arrastado por mais de 200 metros após a colisão.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado para o atendimento da ocorrência. Conforme o relato do sargento Leacir, o condutor do veículo, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos considerados moderados, com lesões nas regiões do crânio, face e tórax. A vítima, identificada pelas iniciais W.M.D.B., foi encaminhada à Santa Casa de Cambé após os primeiros socorros.

Durante o atendimento, a equipe de resgate encontrou o motorista consciente e preso dentro do automóvel. Os bombeiros realizaram a abertura da porta do veículo para efetuar a retirada da vítima, que estava sozinha no momento do acidente.

Ainda não há informações precisas sobre as causas da colisão. Segundo o sargento Leacir, a dinâmica do acidente indica que, apesar da gravidade, o condutor teve sorte em sobreviver. Ele também destacou a importância da atenção no trânsito, alertando principalmente para os riscos do uso de celular ao volante.

“Durante nossos atendimentos, é comum observar condutores distraídos com o celular, o que aumenta significativamente o risco de acidentes. Nossa recomendação é simples: ao dirigir, mantenha o celular desligado ou fora de alcance. A distração de poucos segundos pode resultar em acidentes graves como este”, alertou o sargento.

O caso será analisado pelas autoridades competentes, que devem apurar as circunstâncias do acidente. A linha férrea na região já registrou outros incidentes semelhantes, o que reforça a necessidade de cautela por parte dos motoristas ao cruzar os trilhos.