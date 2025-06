Mais de 7,7 toneladas de maconha apreendidas pela PRF são incineradas em Cambé

Na manhã desta quarta-feira, 4 de junho de 2025, foi realizada a incineração de uma carga de mais de 7,7 toneladas de maconha apreendida no último domingo (1º) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cambé, no norte do Paraná. A ação envolveu a cooperação entre a Delegacia da Polícia Civil de Cambé, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária e o Poder Judiciário local.

De acordo com o delegado Jaime José da Silva Filho, o entorpecente foi apreendido após abordagem a um caminhão com compartimento frigorífico, que alegava transportar carne da região oeste do estado para o interior de São Paulo. A suspeita dos policiais teve início após a apresentação de notas fiscais com indícios de falsificação. Durante a fiscalização, foi descoberta uma grande quantidade de maconha embalada no interior do veículo.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. O inquérito foi posteriormente transferido à Delegacia de Cambé, que solicitou a imediata incineração da droga, considerando a expressiva quantidade apreendida e o risco de armazenamento prolongado.

A solicitação foi acatada com parecer favorável do Ministério Público e autorização da Justiça local. A incineração foi realizada de forma formal e monitorada, como exige a legislação, contando com a presença da Vigilância Sanitária e de representantes dos órgãos envolvidos.

Segundo o delegado, a agilidade no processo de incineração é essencial em casos como este, pois grandes volumes de substâncias ilícitas oferecem riscos logísticos e de segurança pública durante o armazenamento. “A operação envolveu vários órgãos e teve como foco eliminar de forma segura a droga apreendida, prevenindo tentativas de subtração ou desvio”, destacou.

A atuação conjunta reflete o comprometimento das instituições em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.