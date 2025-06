Jovem de 18 anos é encontrada morta em residência em Cambé; caso está sob investigação

Na manhã desta quarta-feira, 4 de junho de 2025, uma jovem de 18 anos foi encontrada sem vida em uma residência localizada no município de Cambé, no norte do Paraná. O caso gerou grande comoção e diversas especulações nas redes sociais e na comunidade local.

A equipe de perícia criminal foi acionada para realizar a análise do local. De acordo com a perita criminal Larissa Richter, o corpo da jovem foi encontrado sobre uma cama, sem sinais visíveis de violência. No entanto, foram observadas secreções na região da boca e do nariz, o que levantou a necessidade de uma investigação mais detalhada.

Durante a perícia, foram recolhidos medicamentos e substâncias próximas ao corpo, incluindo um chá, cuja composição e concentração ainda serão analisadas em laboratório. “Embora o local não apresente indícios claros de violência, é fundamental aguardar os resultados da necropsia e exames toxicológicos para determinar a causa da morte”, afirmou a perita.

Sobre a possível gravidez da vítima, Richter informou que ainda não havia confirmação oficial, ressaltando que essa informação será apurada pela equipe responsável pela investigação. “Houve comentários divergentes sobre esse ponto, e o mais adequado é deixar que a Polícia Civil confirme ou descarte essa hipótese com base em exames periciais.”

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Cambé, que irá conduzir a apuração dos fatos com base nos laudos técnicos e nas evidências coletadas. Até o momento, não há suspeitos ou indícios de crime. A principal linha de investigação é voltada à possibilidade de morte natural ou provocada por ingestão de substâncias.

O Portal Cambé acompanha o caso e divulgará novas informações conforme os fatos forem oficialmente confirmados pelas autoridades competentes. Aos familiares e amigos da jovem, estendemos nossos sentimentos neste momento de dor.