Projeto “Esporte que Transforma” promove acolhimento e empoderamento feminino em Cambé

Cambé (PR) – No último sábado, 31 de maio de 2025, o Centro da Juventude (Ceju), localizado na região do Jardim Santo Amaro, recebeu o evento “Esporte que Transforma”, uma ação conjunta da Secretaria de Esportes de Cambé e do Instituto Encoraja. A iniciativa integra o projeto “Unidas pelo Esporte, Juntas pela Vida”, voltado ao acolhimento e fortalecimento de mulheres por meio do esporte.

O projeto é desenvolvido pelo coletivo feminino Encoraja, que atua com uma proposta de esporte voltado para a mudança social e o desenvolvimento humano, não com foco em rendimento. A metodologia aplicada propõe encontros que unem o esporte – especialmente o vôlei – com oficinas de formação humana. Os temas abordados incluem cultura de paz, enfrentamento à violência doméstica, direitos das mulheres, liderança e empregabilidade.

Segundo Fabiane Prado, representante do Instituto Encoraja, o projeto visa criar um ambiente seguro e inclusivo onde as participantes possam encontrar apoio emocional e psicológico. A equipe do projeto conta com profissionais das áreas de Psicologia, Assistência Social, Pedagogia e Educação Física, todos capacitados para oferecer acolhimento e orientação às mulheres.

Durante o evento, também foi destacada a participação do grupo Queens Vôlei, formado por cerca de 25 mulheres acima de 35 anos. A representante Márcia de Souza Elias contou que o grupo começou com encontros voltados ao lazer e bem-estar, e hoje está estruturado como uma equipe que treina regularmente e atua em parceria com o Instituto Encoraja.

Além de proporcionar atividades físicas, o projeto busca ampliar o acesso de mulheres a espaços de diálogo e fortalecimento coletivo, contribuindo para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade. Interessadas em participar ou apoiar o movimento podem acompanhar as ações por meio dos perfis @queenmastervolei e @encoraja nas redes sociais.

A ação reforça o papel do esporte como instrumento de transformação social e mostra o compromisso do município de Cambé com políticas públicas voltadas ao bem-estar e à inclusão de suas cidadãs.

