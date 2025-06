PRF apreende quase 8 toneladas de maconha em Cambé, na maior apreensão do ano no Paraná

Cambé (PR) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde deste domingo (1º), a maior apreensão de maconha registrada no estado do Paraná em 2025. Durante fiscalização de rotina na BR-369, no município de Cambé, os agentes apreenderam aproximadamente 7.700 quilos da droga, transportados em um veículo de carga.

O condutor do caminhão, um homem de 48 anos e residente em Cascavel (PR), foi abordado após obedecer à ordem de parada dos agentes. No momento em que o compartimento de carga foi aberto para inspeção, o motorista tentou fugir a pé pela rodovia, mas foi contido rapidamente pela equipe da PRF.

Durante a verificação, os policiais constataram que o baú do caminhão estava totalmente carregado com fardos de maconha, sem qualquer carga lícita. Segundo o relato do condutor, o entorpecente seria transportado até o estado de São Paulo.

Após a prisão em flagrante, o motorista, o caminhão e a carga foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Londrina, onde os procedimentos legais foram iniciados. A investigação deverá apurar a origem da droga e o possível envolvimento de outras pessoas na logística do transporte.

A operação reforça o trabalho contínuo da PRF no combate ao tráfico de drogas e no controle das rodovias federais, contribuindo para a segurança pública na região e no estado do Paraná.