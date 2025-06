Caxias vence o Londrina por 4 a 2 e assume a vice-liderança da Série C

A Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul venceu o Londrina Esporte Clube por 4 a 2 na noite deste sábado (31), em partida válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e marcou a primeira derrota do Londrina na competição.

Com o resultado, o Caxias chega aos 15 pontos e sobe para a segunda colocação da tabela, enquanto o Londrina permanece com 13 pontos, agora na quarta posição, ainda dentro do G-8.

⚽ Como foi o jogo

Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, o atacante Calyson abriu o placar para o Caxias após sobra de bola dentro da área. O Londrina reagiu rapidamente e, aos 21 minutos, empatou com Edson Cariús, que aproveitou cruzamento preciso de Maurício para marcar de cabeça.

A equipe gaúcha voltou a ficar à frente do placar aos 32 minutos, novamente com Calyson, que dominou na coxa após cruzamento e finalizou com precisão. Ainda antes do intervalo, aos 38, Calyson marcou o terceiro, completando um hat-trick ao pedalar sobre o marcador e finalizar com força, ampliando a vantagem para o time da casa.

O Londrina diminuiu aos 47 minutos do primeiro tempo, quando Eduardo Melo, do Caxias, marcou contra ao tentar cortar uma bola alçada na área.

Já nos acréscimos da segunda etapa, aos 47 minutos, Gustavo Nescau decretou a vitória do Caxias com um chute rasteiro e forte após passe em profundidade.

🔢 Classificação atualizada – Top 5 da Série C

Ponte Preta – 16 pontos Caxias – 15 pontos Brusque – 14 pontos Londrina – 13 pontos Maringá – 12 pontos

📅 Próximos jogos

Londrina x Figueirense – 15 de junho (domingo), às 16h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina.

– 15 de junho (domingo), às 16h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina. Botafogo-PB x Caxias – 14 de junho (sábado), às 19h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

A derrota não tira o Londrina da zona de classificação, mas aumenta a pressão para uma recuperação imediata nas próximas rodadas. Já o Caxias confirma sua boa fase e se consolida como um dos favoritos ao acesso à Série B.

Foto: Luiz Erbes / SER Caxias