Obra afeta abastecimento nos jardins União da Vitória III e IV

LONDRINA – 0 4 /0 6

AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA

A Sanepar informa que será realizada obra de melhoria na rede de distribuição de água no próximo mês de quarta-feira (4) na região dos jardins União da Vitória III e IV, em Londrina. O serviço será realizado das 8h às 18h. Em função disso, o abastecimento nestes bairros ficará paralisado. A previsão é de normalização total durante a noite, de maneira gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança.

A população deve evitar desperdícios e priorizar o uso de água para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br