Engavetamento entre três veículos é registrado na PR-445, em Londrina

Na manhã de sexta-feira, 30 de maio de 2025, um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) no km 77 + 150 metros da rodovia PR-445, no trecho entre Cambé e Londrina, região norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 7h50, em um trecho de reta e declive da via.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os veículos trafegavam no sentido Cambé-Londrina quando se envolveram em um sinistro do tipo engavetamento. Apesar do impacto, nenhum dos condutores sofreu ferimentos.

Os veículos envolvidos foram:

Veículo 1 (V-01): Chevrolet/Prisma, com placas de Londrina. O condutor, F***R.S., de 27 anos, saiu ileso. O teste do etilômetro apresentou resultado de 0,00 mg/L , descartando o uso de álcool.

Chevrolet/Prisma, com placas de Londrina. O condutor, F***R.S., de 27 anos, saiu ileso. O teste do etilômetro apresentou resultado de , descartando o uso de álcool. Veículo 2 (V-02): Ford/KA, com placas de Cambé. O motorista, W*.M.S.S., de 23 anos, também não se feriu. O teste de alcoolemia indicou 0,00 mg/L .

Ford/KA, com placas de Cambé. O motorista, W*.M.S.S., de 23 anos, também não se feriu. O teste de alcoolemia indicou . Veículo 3 (V-03): GM/Vectra, também com placas de Cambé. O condutor, V*.C., de 64 anos, igualmente não sofreu ferimentos. O teste do etilômetro resultou em 0,00 mg/L.

O acidente resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos. Após a realização dos procedimentos de praxe pela equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Londrina, os veículos foram liberados aos seus respectivos condutores.

O trecho onde ocorreu o engavetamento apresentava condições de visibilidade favoráveis, sendo caracterizado por reta e declive, o que reforça a importância da atenção redobrada dos motoristas em quaisquer condições da via.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a necessidade de manter distância segura entre veículos, especialmente em trechos com fluxo intenso e variações no relevo, para evitar acidentes do tipo engavetamento.