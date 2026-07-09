Espetáculo ‘João Princesa Sabiá’ estreia na Usina Cultural com inspiração na tradição oral

O espetáculo ‘João Princesa Sabiá’, produzido pelo Livre Teatro, será apresentado nos dias 10 e 11 de julho, às 20h, na Usina Cultural, localizada na avenida Duque de Caxias, 4.159, em Londrina. A peça é baseada livremente no conto popular ‘A Princesa de Bambuluá’ e narra a jornada do personagem João, que mistura elementos de fantasia, música e reflexões sobre a vida.

A história começa quando João acorda desorientado em um lamaçal e escuta a voz da Princesa de Bambuluá. Os dois se apaixonam e decidem se casar, mas João precisa passar por uma longa travessia até o reino da princesa. Durante o percurso, a viagem física se transforma em um processo de autoconhecimento, abordando desafios e descobertas que dialogam com as experiências humanas.

O espetáculo foi desenvolvido entre 2025 e 2026, fruto de uma parceria entre o Livre Teatro e a Produtora Flapt, por meio do projeto Livros, Jogos e Saberes. O processo criativo envolveu pessoas de diferentes idades e experiências, enriquecendo a produção e fortalecendo o trabalho coletivo.

A montagem destaca a relação entre teatro e literatura, com texto assinado pelo professor e dramaturgo Luan Valero. A musicalidade também é um dos pontos fortes, com o uso de instrumentos como flauta, sanfona, tambor, agogô, violão e canto, proporcionando uma experiência sensorial ao público.

Pedro Bruschi, integrante do elenco e responsável pela comunicação do espetáculo, destacou a importância de atuar em cena e participar da divulgação do projeto. Segundo ele, a diversidade do grupo contribui para um resultado único, já que cada participante traz sua vivência para a montagem.

Bruschi também comentou sobre o desafio de trabalhar com máscara teatral para interpretar um pássaro, ressaltando o aprendizado envolvido. Ele afirmou estar animado para apresentar o espetáculo ao público e acredita que a musicalidade da peça irá envolver a plateia.

A Usina Cultural conta com apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br