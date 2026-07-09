França vence Marrocos e garante vaga na semifinal da Copa do Mundo 2026

A seleção francesa confirmou seu favoritismo e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo 2026 ao vencer Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), em Boston. O confronto foi marcado pelo domínio francês desde o início, com a equipe pressionando e criando as principais oportunidades.

No primeiro tempo, a França teve chances claras, incluindo um pênalti sofrido por Mbappé, mas o goleiro Bono defendeu a cobrança do atacante. Mesmo com a defesa inspirada do goleiro marroquino, os franceses mantiveram o ritmo e seguiram buscando o gol.

Na segunda etapa, a pressão francesa resultou em gol aos 15 minutos, quando Mbappé acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Bono, abrindo o placar e igualando-se a Messi na artilharia desta edição do torneio, com oito gols. Pouco depois, Dembélé ampliou a vantagem ao finalizar com precisão no canto esquerdo do goleiro marroquino.

Marrocos tentou reagir, mas não conseguiu superar a defesa francesa. Ao final, a França somou 21 finalizações, contra apenas quatro do adversário, e encerrou uma sequência de 34 jogos de invencibilidade dos marroquinos. Com o resultado, os franceses aguardam o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica para saber quem enfrentarão na semifinal, marcada para terça-feira (14), em Dallas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br