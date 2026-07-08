Copa do Mundo 2026: França se destaca, Brasil e Alemanha fora e Cabo Verde surpreende

Após o encerramento das oitavas de final, a Copa do Mundo 2026 faz uma pausa nesta quarta-feira (8), retomando as partidas apenas nas quartas de final, a partir de quinta-feira (9). O torneio já soma momentos marcantes, eliminações inesperadas e algumas polêmicas.

Entre as seleções tradicionais, Brasil, Alemanha e Holanda já se despediram da competição. A Alemanha, que não avança para as oitavas desde 2014, foi eliminada pelo Paraguai ainda na fase de 16 avos de final. Já a Holanda caiu nos pênaltis diante de Marrocos, em uma partida emocionante decidida pelo goleiro Bono, que repetiu seu protagonismo visto na Copa do Catar.

O Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, não conseguiu superar a Noruega nas oitavas de final. Apesar do talento individual de Vinícius Jr., a equipe brasileira não apresentou um padrão de jogo consistente e foi superada pela organização norueguesa, que contou com dois gols do atacante Haaland para garantir a classificação.

Cabo Verde foi um dos destaques inesperados da competição. A seleção africana levou a atual campeã Argentina à prorrogação na fase de 16 avos de final e marcou o gol mais bonito do torneio, segundo a Fifa, com Sidny Cabral. Apesar da eliminação, Cabo Verde chamou atenção ao empatar com Espanha e Uruguai na fase de grupos, e o goleiro Vozinha, de 40 anos, ganhou notoriedade nas redes sociais.

O torneio também teve episódios fora das quatro linhas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou intervir na expulsão do atacante Balogun durante a partida contra a Bósnia, conversando com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O Comitê Disciplinar, porém, manteve a decisão. Na sequência, os Estados Unidos foram eliminados pela Bélgica, que ironizou Trump na comemoração do último gol.

A França, por sua vez, confirma o favoritismo apresentado antes do torneio. Com atuações sólidas e um elenco recheado de opções, a equipe venceu adversários como Senegal, Iraque, Noruega, Suécia e Paraguai, com destaque para o atacante Mbappé e o zagueiro Upamecano. O time francês segue como um dos principais candidatos ao título, apresentando um futebol consistente e ofensivo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br