Restaurante Popular de Londrina reabre com melhorias e atendimento ampliado

O Restaurante Popular de Londrina voltou a funcionar nesta quarta-feira (8), após passar por uma reforma completa em sua estrutura. Localizado na Rua Professor João Cândido, ao lado do Terminal Urbano, o espaço foi revitalizado para oferecer mais conforto e acessibilidade à população.

O local agora conta com ambiente renovado, cozinha remodelada e banheiros ampliados, incluindo instalações adaptadas para idosos e pessoas com deficiência. O restaurante está preparado para servir até 700 refeições diárias, mantendo o valor acessível de R$ 3,00 por almoço. O restante do custo, cerca de R$ 11,00 por refeição, é subsidiado pela Prefeitura de Londrina.

O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. Os cardápios continuam sendo elaborados por nutricionistas, garantindo refeições balanceadas e nutritivas para os frequentadores.

A reabertura marca também o início do contrato com a nova empresa responsável pela preparação dos alimentos, a Cassarotti Foods, selecionada por meio de licitação. O contrato prevê o fornecimento de até 14 mil refeições por mês.

A reforma, que recebeu investimento de R$ 350 mil, incluiu a troca do telhado, recuperação do piso, pintura interna e externa, além da ampliação dos banheiros. As obras foram realizadas pela empresa Tekenge e concluídas em 80 dias, dez dias antes do prazo final estipulado.

O prefeito Tiago Amaral destacou que a revitalização era uma necessidade urgente, já que laudos técnicos apontaram problemas estruturais graves no prédio. Com as melhorias, o restaurante está apto a continuar atendendo quem mais precisa.

Frequentadores como o aposentado Washington Sidney Rolim e a senhora Maria Pereira Parra elogiaram as mudanças, ressaltando a importância do serviço para a população e a qualidade das refeições oferecidas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br