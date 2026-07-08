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Governo autoriza nomeação de 159 aprovados no Concurso Nacional Unificado 2024

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de julho de 2026 14:06

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta quarta-feira (8) duas portarias no Diário Oficial da União autorizando a nomeação de 159 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU 1), realizado em agosto de 2024.

Conforme as portarias, 118 vagas são destinadas ao cargo de analista em tecnologia da informação, enquanto outras 41 são para analista técnico de políticas sociais. Ambos os cargos exigem formação de nível superior.

O preenchimento das vagas está condicionado à existência de cargos disponíveis no momento da nomeação e à disponibilidade orçamentária, conforme estabelece a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Concurso Nacional Unificado de 2024 disponibilizou, inicialmente, 6.640 vagas em 21 órgãos federais, abrangendo oportunidades para níveis médio e superior. As provas foram realizadas em 18 de agosto, em 228 cidades de todo o país, organizadas em oito blocos temáticos, sendo sete para nível superior e um para nível intermediário.

Mais de 2,14 milhões de pessoas se inscreveram no processo seletivo, porém, cerca de 970 mil candidatos compareceram às provas, representando uma abstenção de 54,12%.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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