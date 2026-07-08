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Equipes de Londrina garantem vaga na fase Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de julho de 2026 17:01

As equipes de Londrina conquistaram destaque na 68ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) ao vencerem a fase Regional, realizada em Ibiporã. Os times de futebol 7 masculino, handebol feminino e vôlei masculino se classificaram para a etapa Macrorregional, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de agosto em Paranaguá, Arapongas, Loanda e Marechal Cândido Rondon.

No handebol feminino, Londrina assegurou a vaga após três vitórias expressivas: 37 a 24 contra Florestópolis, 30 a 15 sobre Apucarana e 34 a 18 diante de Cambé. O técnico Vinicius Garcia ressaltou a importância da competição para o desenvolvimento do esporte no estado e destacou a preparação para enfrentar adversários fortes, como Jardim Alegre, Arapongas e Andirá.

O vôlei masculino também garantiu o título regional ao vencer quatro partidas, incluindo vitórias de 2 sets a 0 sobre Bom Sucesso, Apucarana e Porecatu, além de um triunfo de 2 sets a 1 contra Ibiporã. O técnico Matheus Rodrigues elogiou a evolução da equipe, formada majoritariamente por atletas das categorias de base, e destacou o comprometimento do grupo com a competição.

Já o futebol 7 masculino venceu seus dois jogos, com placares de 9 a 1 e 5 a 4, confirmando a força do elenco. O técnico Maycon Alex Polskikh afirmou que o objetivo é buscar o título em todas as fases do torneio.

Os Jogos Abertos do Paraná reúnem 18 modalidades esportivas e, em 2026, contam com participação recorde de quase 15 mil atletas e dirigentes. A delegação de Londrina já tem equipes classificadas para a fase final, graças ao bom desempenho na edição anterior. A etapa Estadual será realizada em novembro, com provas de atletismo em Cascavel e as demais modalidades em Toledo.

As equipes de Londrina recebem apoio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), fortalecendo o desenvolvimento esportivo local.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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