Equipes de Londrina garantem vaga na fase Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná 2026

As equipes de Londrina conquistaram destaque na 68ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) ao vencerem a fase Regional, realizada em Ibiporã. Os times de futebol 7 masculino, handebol feminino e vôlei masculino se classificaram para a etapa Macrorregional, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de agosto em Paranaguá, Arapongas, Loanda e Marechal Cândido Rondon.

No handebol feminino, Londrina assegurou a vaga após três vitórias expressivas: 37 a 24 contra Florestópolis, 30 a 15 sobre Apucarana e 34 a 18 diante de Cambé. O técnico Vinicius Garcia ressaltou a importância da competição para o desenvolvimento do esporte no estado e destacou a preparação para enfrentar adversários fortes, como Jardim Alegre, Arapongas e Andirá.

O vôlei masculino também garantiu o título regional ao vencer quatro partidas, incluindo vitórias de 2 sets a 0 sobre Bom Sucesso, Apucarana e Porecatu, além de um triunfo de 2 sets a 1 contra Ibiporã. O técnico Matheus Rodrigues elogiou a evolução da equipe, formada majoritariamente por atletas das categorias de base, e destacou o comprometimento do grupo com a competição.

Já o futebol 7 masculino venceu seus dois jogos, com placares de 9 a 1 e 5 a 4, confirmando a força do elenco. O técnico Maycon Alex Polskikh afirmou que o objetivo é buscar o título em todas as fases do torneio.

Os Jogos Abertos do Paraná reúnem 18 modalidades esportivas e, em 2026, contam com participação recorde de quase 15 mil atletas e dirigentes. A delegação de Londrina já tem equipes classificadas para a fase final, graças ao bom desempenho na edição anterior. A etapa Estadual será realizada em novembro, com provas de atletismo em Cascavel e as demais modalidades em Toledo.

As equipes de Londrina recebem apoio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), fortalecendo o desenvolvimento esportivo local.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br