Operação nacional combate facções criminosas em 16 estados e cumpre 274 mandados

Uma grande operação coordenada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) foi realizada nesta quarta-feira (8) em 16 estados do país. A ação teve como alvo suspeitos de envolvimento com facções criminosas, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 274 mandados judiciais, sendo 181 de busca e apreensão e 93 de prisão, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. A operação foi batizada nacionalmente de Força Integrada III, mas recebeu nomes diferentes em cada localidade onde ocorreu.

As Ficcos são forças-tarefas permanentes formadas por integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, além das polícias Civil e Militar dos estados. O objetivo é unir esforços no combate ao crime organizado em todo o território nacional.

Entre as ações destacam-se operações como a Zip Lock, no Amapá e Pará; Ruptura, no Acre; Torre 8, no Amazonas; Conexão Amazônia, em estados do Norte e Nordeste; Blend, em Goiás, Mato Grosso e São Paulo; Thálassa, no Maranhão; Mandamus, no Mato Grosso do Sul; Borak e Conexão, em Minas Gerais; Coalizão – COP VIII, no Pará; Consigliere, na Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo; Non Maneat, em Pernambuco; Contenção, no Piauí; Matriarca e Busting, no Rio Grande do Norte; Desatrela, Argenti Lardum e Rebojo, em São Paulo, Paraná e Bahia.

As investigações envolvem crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, porte ilegal de armas, roubo e receptação de cargas. Em algumas cidades, houve ainda bloqueio e sequestro de bens, além da retirada de câmeras de vigilância instaladas de forma irregular.

A operação demonstra a integração das forças de segurança federais e estaduais no enfrentamento ao crime organizado, reforçando o compromisso com a segurança pública em todo o Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br