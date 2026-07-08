Londrina intensifica alerta para vacinação diante do aumento de vírus respiratórios

A cidade de Londrina continua enfrentando a circulação de diferentes vírus respiratórios, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Influenza A e B, Rinovírus e Adenovírus. Os dados são do boletim semanal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que monitora casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Entre os dias 21 e 27 de junho, foram registrados 44 casos de SRAG com necessidade de internação, divididos igualmente entre adultos e crianças de até 12 anos. No total de 2024, Londrina contabiliza 28 óbitos por SRAG, sendo oito por influenza, cinco por VSR e 15 sem identificação do agente causador. Em relação ao boletim anterior, houve dois novos óbitos, ambos em homens com comorbidades, de 67 e 88 anos.

Os atendimentos por Síndrome Gripal permanecem altos. Na última semana, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) realizou 2.954 atendimentos, dos quais 862 foram relacionados a casos gripais, representando 29% das urgências pediátricas. Já as UPAs Sabará e Centro, além dos PAs União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, e as UBSs de referência, somaram 15.937 atendimentos gerais, sendo 2.133 por síndromes gripais, o que equivale a 13% dos casos em adultos.

A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrin, reforçou a importância da vacinação contra a gripe, considerada a principal medida para evitar casos graves e mortes. A cobertura vacinal alcançou 57% entre idosos, 40% entre crianças e 117% entre gestantes, resultando em 55% nos grupos prioritários. Apesar do avanço, a SMS destaca a necessidade de ampliar a vacinação, principalmente entre crianças e idosos.

A vacina contra influenza está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. Além da vacinação, a SMS recomenda que pessoas com sintomas respiratórios evitem contato com grupos vulneráveis, mantenham a higiene das mãos e usem máscara quando apresentarem sintomas.

Em caso de sintomas gripais, a orientação é procurar inicialmente a UBS mais próxima. Os PAs e UPAs atendem situações de urgência e emergência, podendo encaminhar pacientes para hospitais, se necessário. O atendimento infantil está disponível nas UBSs, no PAI e no PA Leonor, com atendimento pediátrico pela Rede Carinho, das 7h à 1h. A Rede Carinho também atende no Hospital Infantil e no Pronto Atendimento Pediátrico do Hospitalar, mediante encaminhamento das unidades da rede municipal.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br