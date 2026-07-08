Justiça do Rio suspende plataforma de apostas esportivas sem autorização

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão imediata das atividades de uma plataforma de apostas esportivas que operava sem autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). A decisão atende a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que identificou irregularidades na atuação da empresa Digital Dreams Soluções Tecnológicas em Sistemas e Entretenimentos.

De acordo com a investigação, a empresa teria falsificado documentos para simular autorização da Loterj e utilizava a identidade visual da autarquia para passar credibilidade aos usuários. Mesmo após ser considerada inabilitada em processo de credenciamento, a empresa continuou explorando o serviço de apostas.

Além de suspender as operações, a Justiça determinou o bloqueio dos sites envolvidos, a identificação dos responsáveis pelos domínios e a proibição de criação de novas plataformas sem autorização do poder público. Também foi ordenado o bloqueio do processamento de pagamentos ligados às plataformas investigadas.

A ação civil pública, movida pela 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Patrimônio Público e da Cidadania da Capital, aponta que a empresa fazia parte de uma rede que integrava websites de apostas, empresas e pessoas físicas para manter as atividades irregulares.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br